Emilia Romagna, bando per togliere l’amianto dalle scuole

BOLOGNA (ITALPRESS) – Via l’amianto dalle scuole dell’Emilia Romagna. La Regione interviene di nuovo con un impegno di oltre 8,7 milioni per riqualificare e mettere in sicurezza gli istituti scolastici di ogni ordine e grado da Piacenza a Rimini, con contributi che serviranno a coprire il 100% delle spese sostenute per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto. Una nuova iniezione di risorse nel segno della sostenibilita’ ambientale, in grado di far partire anche molti cantieri con un indubbio beneficio in termini di occupazione, e che rientra nel quadro della ‘cura’ contro l’asbesto ingaggiata dall’Emilia-Romagna da piu’ di 17 anni con oltre 30 milioni gia’ investiti.

