Emilia Romagna, con la “Grande” card treni e bus gratis per gli uder 14

BOLOGNA (ITALPRESS) – In Emilia Romagna dal primo settembre 330mila under 14 viaggeranno gratis su bus e treni. Una misura che per la Regione “ha un costo di 5 milioni di euro”, ha spiegato l’assessore ai Trasporti Andrea Corsini nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa. “Questo è uno dei punti del programma di mandato. Siamo la prima regione italiana che attua una misura così strutturata legata al trasporto pubblico per i più giovani. Il risparmio per ogni famiglia è mediamente di 200 euro”, ha aggiunto Corsini. L’abbonamento ‘Grande – crescere viaggiando per l’Emilia-Romagnà sarà valido dall’1 settembre 2020 al 31 agosto 2021 e “sarà poi prorogato nell’annualità scolastica 2021-2022”.

