Emilia-Romagna, de Pascale annuncia la squadra: 6 donne e 5 uomini

Governatore tiene le deleghe a Protezione civile e ricostruzione

Bologna, 11 dic. (askanews) – Sono sei donne e cinque uomini a comporre la squadra di governo della Regione Emilia-Romagna. La nuova giunta l’ha annunciata il neopresidente Michele de Pascale nel corso di una conferenza stampa nella sede di viale Aldo Moro a Bologna.

De Pascale terrà per sé la delega a Protezione civile, contrasto al disastro idrogeologico, difesa del suolo e della costa e ricostruzione post alluvione: “E’ un tema molto rilevante, è una responsabilità molto forte per la nostra terra, è quella che sentiamo più di tutte – ha detto il presidente -, è anche un messaggio chiaro che su questo tema ci metterò la faccia in prima persona, non ci sposteremo di un millimetro. Nei prossimi giorni vedremo anche la presidente del Consiglio per confrontarci. Ma su questo tema ci sarà un impegno diretto anche perché credo che i cittadini delle zone colpite si aspettano. Ho trattenuto anche la delega della Protezione civile visto che dobbiamo fare una riorganizzazione dell’Agenzia di Protezione civile e di sicurezza territoriale aveva senso occuparsi complessivamente di tutta la tematica”.

Vicepresidente e assessore allo Svilupopo economico, alla formazione e ricerca sarà Vincenzo Colla; alla Cultura e Pari opportunità l’attuale sindaco di Bertinoro Gessica Allegni; alla Programmazione strategica e Bilancio, il modenese Davide Baruffi, già sottosegretario durante il ‘governo’ di Stefano Bonaccini. Al Welfare e Scuola l’ex sindaco di San Lazzaro di Savena, Isabella Conti, la più votata a Bologna alle ultime elezioni regionali. Alla Salute – assessorato più di ‘peso’ in Regione, Fabi Massimo da Parma. Al Turismo, Roberta Frisoni; all’Agricoltura e Rapporti con l’Europa, Alessio Mammi, già assessore nella precedente giunta. All’Agenda digitale, Elena Manzoni; alle Politiche abitative, lavoro e politiche giovanili, Giovanni Paglia; all’Ambiente e Infrastrutture, l’ex vicepresidente Irene Priolo, già presidente facente funzione dopo le dimissioni di Bonaccini. Sottosegretaria della Regione sarà Manuela Rontini, ‘braccio destro’ di de Pascale in campagna elettorale, romagnola di area cattolica.