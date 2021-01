“Cominceremo ad avere dosi di più case farmaceutiche nei prossimi mesi. L’obiettivo è quello di arrivare al terzo trimestre con la vaccinazione di massa conclusa. Il nostro sogno è quello di terminarlo un po’ prima. Per fare questo occorre un’organizzazione importante, che stiamo predisponendo. Come sempre, lo faremo in maniera seria, in modo rigoroso, rispettando i tempi che ci diamo”. Così l’assessore alla Sanità della Regione Emilia-Romagna, Raffaele Donini, che questo pomeriggio insieme a Paolo Pandolfi, direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Bologna, ha visitato l’hub per i vaccini anti covid allestito presso la Fiera di Bologna.

“La fornitura dei vaccini – spiega Donini ai cronisti – è un tema di natura governativa.

Emilia-Romagna, Donini "Obiettivo vaccinazione di massa entro settembre"

