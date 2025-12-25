giovedì, 25 Dicembre , 25

Natale, eccessi a tavola e dolci: il piano per non ingrassare

(Adnkronos) - Nel pranzo di Natale qualche eccesso...

Natale, gli auguri di Salvini: “Felice per il primo da assolto dopo 5 anni”

(Adnkronos) - Matteo Salvini "felice" festeggia il primo...

Pandoro e panettone, a Natale massimo una fetta al giorno: i consigli dei medici

(Adnkronos) - Natale a tavola è sinonimo anche...

Elicottero in missione di soccorso si schianta sul Kilimangiaro, 5 morti

(Adnkronos) - Un elicottero impegnato in una missione...
emilia-romagna-oggi-in-allerta-meteo-rossa,-acqua-alta-a-venezia
Emilia Romagna oggi in allerta meteo rossa, acqua alta a Venezia

Emilia Romagna oggi in allerta meteo rossa, acqua alta a Venezia

DALL'ITALIA E DAL MONDOEmilia Romagna oggi in allerta meteo rossa, acqua alta a Venezia
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Natale con allerta meteo rossa oggi per l’Emilia Romagna. Nel mirino dell’ondata di maltempo che si è abbattuta nelle scorse ore sulla regione, finiscono in particolare le province di Bologna, Ferrara e Ravenna mentre il fiume Idice è sorvegliato speciale. A preoccupare, il rischio di forti piogge ma anche frane, neve e innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua. 

Per la giornata di oggi è quindi prevista un’allerta rossa per criticità idraulica in pianura nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna, riferisce la Regione Emilia Romagna sottolineando che, in particolare, l’attenzione è rivolta “ai superamenti della soglia 3 sugli affluenti a destra del fiume Reno con alimentazione collinare. Al momento, osservato speciale è il fiume Idice, oltre soglia 3 (rossa). L’allerta sarà invece arancione per criticità idraulica e idrogeologica nella collina emiliana centrale, in quella bolognese, nella montagna bolognese e in tutta la Romagna fino alla Costa ferrarese”. 

Resta aperto h24 il Centro operativo regionale (Cor), a Bologna, coordinato con prefetture e sindaci, coi quali resteranno in contatto il presidente della Regione, Michele de Pascale, e la sottosegretaria alla presidenza con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini. 

Sulla base del bollettino emesso dall’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, e dei dati previsionali Arpae – sottolinea la Regione – “si prevedono precipitazioni diffuse e persistenti, soprattutto sul settore centrale della regione, che potranno generare diffusi fenomeni franosi, ruscellamento lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con superamenti della soglia 2. Sui settori appenninici e collinari emiliani i fenomeni saranno nevosi a partire da quote attorno ai 300/400 metri, con accumuli di 5-15 cm sulle zone collinari e di ulteriori 20-30 cm sulle zone montuose”. 

“Inoltre, lungo la fascia costiera sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da nord-est, con rinforzi o raffiche di intensità superiore, con mare agitato, localizzati fenomeni di erosione dei litorali, delle dune e degli argini invernali, nonché ingressioni marine che possono interessare gli stabilimenti balneari – prosegue la Regione Emilia Romagna – Saranno possibili anche esondazioni di fiumi e canali alla foce, per le difficoltà di deflusso delle piene in mare”. 

 

Oggi è inoltre prevista allerta gialla in 4 regioni per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico: sono interessate, oltre a una parte dell’Emilia Romagna, Campania, Lazio, Puglia e Veneto. 

Acqua alta a Venezia. Il Mose non è comunque attivo. A causa dei forti venti di bora previsti, per la città di Chioggia si prevedono addirittura circa 15 centimetri di marea in più. Lo comunica il Centro maree del Comune di Venezia.  

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.