Emilia-Romagna stanzia 100.000 euro per sentieri di montagna

BOLOGNA – In vista della prossima estate, l’Emilia-Romagna stanzia altri 100.000 euro per migliorare i sentieri per le escursioni in Appennino. Risorse che si aggiungono agli 80.000 euro già messi a disposizione alla fine dello scorso anno e che vanno a sostenere i lavori di ordinaria manutenzione compiuti dai Comuni montani.

Con queste risorse, spiega l’assessora regionale alla Montagna, Barbara Lori, “vogliamo ribadire l’importanza della valorizzazione della montagna, anche alla luce del crescente interesse dimostrato da chi non abita questi territori ed è interessato a scoprirli”. La scorsa estate, ricorda Lori, “ha segnato un’impennata del turismo slow e amante dell’ambiente. Per l’Appennino emiliano-romagnolo si tratta di un’opportunità importante che va sostenuta, partendo anche dalla manutenzione di una rete sentieristica particolarmente estesa”, per oltre 7.000 chilometri. “Una rete vera e propria- sostiene Lori- che deve potersi integrare con le tante iniziative di valorizzazione, a partire da quelle promosse dai Parchi regionali e dai Gal. Vogliamo garantire ai tanti amanti dell’escursionismo e della mountain bike percorsi sempre più sicuri e belli. Ci eravamo presi l’impegno e l’abbiamo mantenuto, la montagna è sempre più al centro di un’azione regionale che promuove lo sviluppo sostenibile e di qualità di questi territori”. Ogni Comune potrà ottenere un contributo fino a 5.000 euro, da utilizzare per sistemare i sentieri, diradare la vegetazione e rinnovare la segnaletica. I lavori dovranno essere completati entro la fine del 2021. Con il precedente bando la Regione aveva finanziato 16 programmi di intervento.

