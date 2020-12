Emilia Romagna, una nuova palazzina per l’Istituto Rizzoli di Bologna

BOLOGNA (ITALPRESS) – Una nuova palazzina di quattro piani e un intero piano completamente ristrutturato accoglieranno tutti gli ambulatori dell’Area Oncologica, il Centro Malattie Rare, la Reumatologia, gli ambulatori del pre-ricovero e il nuovo reparto di Osteoncologia, sarcomi dell’osso e dei tessuti molli e terapie innovative: l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, primo in Italia e undicesimo al mondo tra gli ospedali ortopedici, amplia i suoi spazi complessivamente di oltre 3 mila metri quadrati. “I ringraziamenti a chi da un anno è in prima linea, rischiando la propria vita per salvare quella degli altri – ha detto il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini – non sono retorica,

