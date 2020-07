BARI (ITALPRESS) – “Oggi ricomincia il cammino della Fiera del Levante, con l’applicazione di regole e attenzioni legate alle prescrizioni che abbiamo dato ma la Fiera non si ferma, riprende il suo ruolo di promozione dell’immagine della Puglia”. Queste le parole del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, oggi a Bari, durante la presentazione dell’84^ edizione della Fiera del Levante di Bari, in programma dal 3 all’11 ottobre prossimi, in ritardo rispetto alla consueta data di settembre a causa dell’emergenza coronavirus di questi mesi. “La Fiera – ha detto Emiliano – è il simbolo dell’economia Pugliese che riparte a tutto regime.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Emiliano “Fiera del Levante simbolo dell’economia pugliese” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento