BARI (ITALPRESS) – “Posso solo dire questo: voglio ringraziare tutto il popolo pugliese per la straordinaria prova di democrazia, abbiamo fatto una campagna elettorale casa per casa, strada per strada, paese per paese, città per città e abbiamo cercato di spiegare a tutti perchè era necessario salvare un processo politico che dura da 15 anni e che ha fatto grande questa Regione. E’ stato un gioco di squadra. Qui non ha vinto nessuno da solo, abbiamo vinto tutti insieme e abbiamo dimostrato soprattutto all’Italia che la Puglia c’è, che la Puglia ce la fa e che oggi non è, come qualcuno si aspettava,

L'articolo Emiliano "Ho avuto paura di perdere, ma è ancora primavera in Puglia"

