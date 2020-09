“Oggi e’ il momento di prendere subito una decisione che spetta a me e che non posso delegare a nessun altro. La decisione di comporre la Giunta per metà con donne e per metà con uomini”. Lo annuncia il rieletto governatore della Puglia Michele Emiliano.

