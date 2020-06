Emily e Giuly da Miracle Tunes alla musica: “Bugie Meravigliose” è il nuovo singolo

Emily & Giuly di Miracle Tunes lanciano nelle radio il nuovissimo singolo dal titolo “Bugie meravigliose“. Dal 25 maggio scorso le due protagoniste della serie televisiva cult tra i giovanissimi hanno pubblicato su tutte le piattaforme musicali un brano inedito in vista dell’estate.

Emily e Giuly: è uscito il nuovo singolo “Bugie meravigliose”

Emily Shaqiri e Giulia Sara Salemi conosciute come Emily e Julie delle Miracle Tunes sono tornate con un nuovissimo singolo. “Bugie meravigliose” è il titolo del brano che il duo di Miracle Tunes hanno lanciato in occasione dell’estate. Fresco e orecchiabile, il brano ha tutte le carte in regola per diventare una hit.

La pubblicazione del singolo di Emily e Julie arriva dopo il grandissimo successo della serie tv “Miracle Tunes” e dopo il tour del 2019 che ha visto le due beniamine esibirsi in tutta Italia con ben 50 date. Un tour che ha letteralmente conquistato il pubblico dei teenager, visto che le due ragazze hanno proposto una scaletta con tutti i più grandi successi della serie tv. Il riscontro del pubblico è stato importante per spingere Emily Shaqiri e Giulia Sara Salemi a creare il duo musicale di Emily&Giuly.

Emily e Julie, il testo di Bugie meravigliose

In vista dell’estate 2020, Emily e Julie di Miracle Tunes debuttano con il singolo “Bugie Meravigliose” di cui vi riportiamo anche alcuni passaggi.

“La magia dei ricordi di un’estate tramontata, di quell’amore vissuto in riva al mare e poi perso, la promessa di un nuovo incontro che fa sognare…”. “Bugie innocenti che danzano in riva al mare accanto ad un fuoco che arde nei nostri cuore…semplicemente… per sempre…BUGIE MERAVIGLIOSE”.

Un singolo estivo, ma dal sapore malinconico tra mare, ricordi, passioni, bugie ma anche nuovi amori pronti a sbocciare tra spiagge e falò. Una cornice perfetta che ben si sposa con l’età delle due protagoniste Emily Shaqiri e Sara Giulia Salemi che oltre al singolo hanno lavorato anche ad un videoclip diretto da Massimiliano Varrese con le coreografie di Ilir Shaqiri.

Ma chi sono Emily Shaqiri e Sara Giulia Salemi?

Emily Shaqiri ha soli 15 anni ed è cresciuta in una famiglia d’artisti visto che la madre è un’attrice, mentre il padre è un ballerino. Giovanissima debutta nel mondo della recitazione: a soli 7 anni, infatti, è nel cast della fiction Rai “Una buona stagione”, mentre a 10 anni riceve il Premio come Miglior Attrice non protagonista al festival dell’Illinois per la sua interpretazione nel cortometraggio “Doppia Luce”. Non solo, Emily sin dall’età di 5 anni studia danza e prende lezioni private di canto.

Sara Giulia Salemi, invece, ha 16 anni ed è la mora del duo Emily e July. Nata a Milano, Sara ha un carattere estroverso e lo spettacolo è sempre stata la sua più grande passione. Ha debuttato giovanissima come attrice nel musical teatrale di Frozen. Come Emily, anche Sara studia canto e danza fin da quando era una bambina.

Bugie meravigliose, il video di Emily e Julie

