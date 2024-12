Emirati Arabi, spettacolo di droni e fuochi per nuovo Guinness Primati

A Ras Al Khaimah, lo show per Capodanno

Roma, 24 dic. (askanews) – Ras Al Khaimah è pronta ad abbagliare il mondo con uno spettacolo di droni e fuochi d’artificio che sarà al centro della scena durante i festeggiamenti di Capodanno nel tentativo di stabilire dei nuovi Guinness World Records.

Lo show intitolato “Our Story in the Sky” durerà 15 minuti e sarà il più lungo mai prodotto per Capodanno nell’emirato di Ras Al Khaimah. L’evento si svilupperà in tre atti, ispirati alla bellezza naturale, al patrimonio e alla cultura della regione. I festeggiamenti raggiungeranno il culmine con uno straordinario spettacolo di fuochi d’artificio e droni, che illumineranno il cielo notturno a mezzanotte, regalando un’esperienza indimenticabile.

Sulla scia del successo dell’evento da record dello scorso anno,che ha battuto due Guinness World Records per la “più lunga catena di fuochi d’artificio galleggianti acquatici” e il “più lungo spettacolo di droni in linea retta”, lo spettacolo di quest’anno alzerà ulteriormente l’asticella per l’innovazione e la creatività.

Combinando l’abilità di utilizzo dei droni alla tecnologia creativa dei laser, lo spettacolo punta a stabilire nuovi record mondiali, formando nel cielo simboli iconici del patrimonio naturale e culturale di Ras Al Khaimah. Questo spettacolo rivoluzionario promette di incantare il pubblico con un capolavoro visivo senza precedenti, confermando Ras Al Khaimah come una meta imperdibile, con la notte di Capodanno come evento di punta del calendario.

Sullo sfondo del lungomare che si estende da Marjan Island ad Al Hamra Village, lo spettacolo, realizzato dai leader mondiali del settore – Skymagic per le esibizioni con droni e Fireworks by Grucci per il segmento pirotecnico – combinerà fuochi d’artificio e tecnologia all’avanguardia per raccontare la storia di Ras Al Khaimah attraverso immagini spettacolari. I residenti e i visitatori sono invitati ad assistere ai festeggiamenti del Rak Nye Festival, che offrirà un’esperienza piacevole per tutti, con ingresso gratuito e aree dedicate sia alle famiglie che a chi partecipa da solo.

Il Rak Nye Festival offre un’intera serata di intrattenimento che precede lo spettacolo di mezzanotte, con spettacoli di musica dal vivo, attività per bambini e una vivace selezione di food truck. Quest’anno il palco ospiterà l’artista rap arabo Mukhtaar, la Fahmil Khan Band che proporrà ritmi bollywoodiani e un DJ internazionale, assicurando una festa musicale per tutti i gusti.

Per un comodo accesso, sono disponibili sei aree di parcheggio gratuite dedicate, in grado di ospitare oltre 20.000 veicoli. Gli amanti del campeggio potranno vivere un’esperienza unica presso il Rams Parking, dove sono messi a disposizione gratuitamente barbecue e aree dedicate al campeggio. Inoltre, caravan, camper e tende sono i benvenuti nell’area di parcheggio Dhayah.