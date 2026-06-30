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Emirati Arabi Uniti, primo treno passeggeri Abu Dhabi-Fujairah
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Emirati Arabi Uniti, primo treno passeggeri Abu Dhabi-Fujairah

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Il progetto di Etihad Rail si estenderà a fine settembre a Dubai

Roma, 30 giu. (askanews) – Negli Emirati Arabi Uniti è entrato in servizio il primo collegamento ferroviario tra Abu Dhabi e l’emirato di Fujairah, sulla costa orientale. Ridurrà il viaggio, prima effettuato su strada, a 1 ora e 45 minuti al prezzo di 55 dirham (15 dollari) in classe economica.Etihad Rail, l’operatore ferroviario nazionale degli Emirati Arabi Uniti, ha dichiarato che il completamento della tratta è solo la prima fase di una rete nazionale con treni in grado di viaggiare fino a 200 chilometri orari. Dubai sarà servita dal 30 settembre, mentre la stazione di Sharjah aprirà i battenti nel marzo 2027.La prima fase del progetto, guidata da Etihad Rail, prevede un totale di sei destinazioni. Studi di fattibilità saranno poi condotti per un’estensione della rete verso altri emirati.Athraa Al Mansoori, direttrice di Etihad Rail Mobility ha dichiarato: “Oggi è un momento storico per gli Emirati Arabi Uniti. Abbiamo lanciato il primo viaggio in treno attraverso gli Emirati Arabi Uniti, da Fujairah fino ad Abu Dhabi. Sono stato davvero fortunata ad essere a bordo del primo treno”.”Riteniamo che questo progetto creerà 93 miliardi di dirham (circa 25,3 miliardi di dollari) di opportunità nei prossimi 20-50 anni. Cambierà il modo in cui vengono progettate le città e il modo in cui le persone scelgono di spostarsi da un luogo all’altro”.

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