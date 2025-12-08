lunedì, 8 Dicembre , 25

Golden Globe 2026, tutte le nomination: i film e le star in corsa

(Adnkronos) - Le nomination dell'83esima edizione dei Golden...

Papa Leone a piazza di Spagna per l’omaggio all’Immacolata: “Si aprano porte di pace”

(Adnkronos) - "Dopo le porte sante, si aprano...

La scoperta per ricaricare le cellule e combattere l’invecchiamento

(Adnkronos) - Una scoperta per ricaricare le cellule,...

“David Rossi è stato ucciso”, simulazione 3d sconfessa perizia suicidio: l’esclusiva a Le Iene

(Adnkronos) - David Rossi è stato ucciso? Per...
emma-bonino-dimessa-dall’ospedale,-e-a-casa-in-“condizioni-stabili”
Emma Bonino dimessa dall’ospedale, è a casa in “condizioni stabili”

Emma Bonino dimessa dall’ospedale, è a casa in “condizioni stabili”

DALL'ITALIA E DAL MONDOEmma Bonino dimessa dall'ospedale, è a casa in "condizioni stabili"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Emma Bonino è stata dimessa dall’ospedale San Filippo Neri di Roma dove era ricoverata dallo scorso lunedì. “Siamo felici di annunciare che Emma è finalmente tornata a casa e che le sue condizioni sono stabili”. Lo si legge in un post pubblicato sui social di +Europa, che aggiunge: “Il nostro Paese ha ancora un profondo bisogno della sua visione, della sua forza e della sua determinazione.  

Proprio oggi, mentre l’Europa affronta un attacco senza precedenti, vogliamo riproporre le sue parole in un’intervista del 2019: parole che suonano più attuali che mai: “L’Europa che non ci piace è tutta l’Europa che manca e che dobbiamo fare”, conclude +Europa. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.