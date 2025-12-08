lunedì, 8 Dicembre , 25

emma-bonino-e-tornata-a-casa,-piu-europa:-“condizioni-stabili”
Emma Bonino è tornata a casa, Più Europa: “Condizioni stabili”

PoliticaEmma Bonino è tornata a casa, Più Europa: “Condizioni stabili”
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Emma Bonino è tornata a casa dopo il periodo di ricovero che l’aveva costretta lontano dall’attività politica negli ultimi giorni.

A comunicarlo è +Europa, che in un post ha spiegato che le condizioni della leader sono “stabili” e che il suo rientro rappresenta un segnale incoraggiante per sostenitori e militanti.

IL MESSAGGIO DI +EUROPA

Nel comunicato diffuso sui social, il partito scrive: “Siamo felici di annunciare che Emma è finalmente tornata a casa e che le sue condizioni sono stabili. Il nostro Paese ha ancora un profondo bisogno della sua visione, della sua forza e della sua determinazione”.

Nel post, il partito ricorda una dichiarazione rilasciata da Bonino in un’intervista di cinque anni fa:”L’Europa che non ci piace è tutta l’Europa che manca e che dobbiamo fare”.

Bonino era ricoverata dallo scorso lunedì all’ospedale San Filippo Neri di Roma e le condizioni della leader avevano generato apprensione nel partito e nel mondo politico.
