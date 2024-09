ROMA – “Voglio ricordarti oggi papà. Non domani. Perché la morte non esiste. Forse è solo un’invenzione. Il dolore invece esiste ed aumenta ogni giorno. Si impara solo a gestirlo. Si impara a conviverci ogni giorno. Io salgo sul palco papà. Come avresti voluto tu. L’amore della gente mi aiuterà a superare queste brutte giornate. Ti amo Ros”. Così Emma Marrone si rivolge a papà Rosario, morto a 66 anni nel settembre 2022.

LEGGI ANCHE: Emma Marrone ricorda il padre Rosario: “Mi chiedo tutti i giorni come faccio a vivere senza di te”

Un ricordo che – in avvicinamento al secondo anniversario- non svanisce: “Le notti in cui piangevi accanto a me – continua la cantante – Io conservavo le tue lacrime”.

L’articolo Emma Marrone e il messaggio a papà Rosario: “Il dolore aumenta ogni giorno. Si impara a gestirlo” proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it