emozionante-live-di-diodato-ospite-di-roberto-bolle-all’arena

Un connubio perfetto tra musica e danza, tra intensità e bellezza

Verona, 23 lug. (askanews) – Un connubio perfetto tra musica e danza, tra intensità e bellezza. È ciò che ha regalato al pubblico dell’Arena di Verona l’emozionante performance live di Diodato, ospite d’eccezione della speciale edizione 2025 del Gala “Roberto Bolle and Friends”, che ha celebrato i 25 anni di uno degli eventi più amati della scena artistica internazionale.Per la prima volta nella storia del Gala, un protagonista della musica italiana ha calcato il prestigioso palcoscenico per dare vita a un momento unico e inedito: sulle note della pluripremiata “Fai rumore”, Diodato ha condiviso la scena con Roberto Bolle, Nicoletta Manni, Melissa Hamilton e Timofej Andrijashenko, dando forma a un dialogo intenso tra voce e movimento, melodia e gesto.Un’esperienza intensa, coinvolgente, che ha emozionato l’Arena gremita e che sarà possibile rivivere anche questa sera in occasione della replica del Gala: un nuovo appuntamento con la magia di uno spettacolo che continua, da 25 anni, a stupire il pubblico in ogni parte del mondo.