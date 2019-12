Empoli, Corsi: “Orgoglioso di Di Lorenzo, lo seguiamo con affetto”

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a Radio Sportiva.

Il percorso fatto da Di Lorenzo ci riempie di orgoglio e soddisfazione. Lo seguiamo nel suo nuovo percorso, come anche lui segue noi. Ma più in generale siamo in costante contatto con tutti i giocatori che sono passati da qui nelle ultime stagioni in A e hanno spiccato il volo verso il grande calcio. Ci hanno dato tanto, come tanto abbiamo dato noi a loro. Siamo orgogliosi di loro, non sarà facile trovare calciatori del genere in futuro.