Empoli, i convocati di Dionisi per la sfida al Napoli

La capolista della Serie B affronterà domani al “Maradona” gli azzurri nella gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra toscana, che nel prossimo turno di campionato affronterà la Salernitana in quello che sarà il big match della 18esima giornata, arriva a Napoli al gran completo. Probabile che l’ex allenatore del Venezia, in vista dell’importante e difficile impegno contro i granata, possa dar spazio dal primo minuto ai calciatori che meno sono stati impiegati in questa prima parte di stagione.

I CONVOCATI DI DIONISI

Di seguito vi riportiamo la lista dei convocati:

Portieri: Brignoli, Furlan, Pratelli

Difensori: Cambiaso, Casale, Fiamozzi, Nikolaou, Parisi, Pirrello, Romagnoli, Terziò, Viti, Zappella

Centrocampisti: Asllani, Bajrami, Damiani, Haas, Ricci, Stulac, Zurkowski

Attaccanti: Baldanzi, La Mantia, Mancuso, Matos, Moreo, Olivieri

