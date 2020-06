Empoli pronto per il riscatto di Ciciretti in ogni caso: la situazione

Mentre resta fermo il campionato, in attesa di vedere i giochi ripartire, la concentrazione resta alta sul mercato. Sul tavolo del Napoli restano aperte numerose questioni e tra queste anche quella relativa ad Amato Ciciretti, in prestito all’Empoli. Il club toscano, in questo momento, milita in Serie B ma il futuro del calciatore dipende dalla possibile promozione alla categoria superiore.

Empoli, il caso Ciciretti

Quando il Napoli e l’Empoli si sono seduti al tavolo delle trattative è stato raggiunto un fondamentale accordo. Il trasferimento del calciatore in prestito ma con l’obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A. Un obiettivo che resta complicato da raggiungere visto il momento e che può sempre cambiare in caso di nuovo stop al campionato. Nonostante questo, secondo quanto riferisce il portale Pianetaempoli.it, il club ha intenzione di trattenere, in ogni caso, il calciatore. La società è pronta a parlare con la dirigenza napoletana non al momento ma solo in caso di stop definitivo. Anche perchè, in questo momento, mettere mano al contratto ed approntare delle modifiche è impossibile. Un’opzione che può far felice anche il club campano che, da contratto, in caso di riscatto avrebbe diritto ad una percentuale sulla futura rivendita.

