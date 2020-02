​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juventus e della Serie A! ​Emre Can, centrocampista del Borussia Dortmund, si sta prendendo la scena in Germania. Dopo 6 mesi tra esclusioni, panchine e tribune, il giocatore ha ritrovato spazio, accettando la sfida del BVB. Alla ​Juve qualcosa non ha funzionato e così il giocatore ha scelto di andare via. Sarri lo aveva escluso dalla lista Champions. L’infortunio di Khedira e i problemi in…

L’articolo Emre Can, frecciata alla Juve: “Bello sentirsi di nuovo importante” proviene da Notiziedi.

