Emre Can-Juve: prove di addio. Futuro al Borussia Dortmund ma l’affare non è chiuso: i motivi

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juventus e della Serie A! La ​Juve accelera e lavora alla cessione di ​Emre Can. Il centrocampista tedesco, da tempo ai margini del progetto bianconero, lascerà la Juve in questa sessione invernale del calciomercato. Emre Can è destinato ad andare via da Torino, la sua avventura in bianconero sembra essere agli sgoccioli. Ormai separato in casa dopo la rottura definitiva con Sarri in… continua a leggere sul sito di riferimento