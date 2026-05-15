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Encefalopatia epatica, Aurigemma: Manca un percorso nazionale
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Encefalopatia epatica, Aurigemma: Manca un percorso nazionale

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Pres. Cons. Reg. Lazio: prevenzione, diagnosi e presa in carico

Roma, 15 mag. (askanews) – “Sull’encefalopatia epatica manca un percorso nazionale di prevenzione, diagnosi e cura che consenta un reale passaggio alla presa in carico. Allo stesso tempo, le organizzazioni regionali devono garantire omogeneità nei trattamenti”. Lo ha detto Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio, a The Watcher Talk Salute, format di Urania News. “Il nostro Servizio sanitario nazionale è universalistico e va difeso, trovando però una giusta sinergia tra i diversi livelli del sistema. Nel Lazio il trapianto di fegato registra numeri importanti, ma occorre rafforzare la diagnosi precoce per evitare l’aggravarsi della patologia. La presa in carico da parte del Servizio sanitario è fondamentale in tutte le fasi del percorso di cura, così come resta importante il ruolo svolto dalle associazioni dei familiari”, ha concluso.

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