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Encefalopatia epatica, Conforti (EpaC Ets): Al via una campagna
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Encefalopatia epatica, Conforti (EpaC Ets): Al via una campagna

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“Il paziente può restare pienamente integrato socialmente”

Roma, 15 mag. (askanews) – “L’encefalopatia epatica genera nel paziente la paura di perdere il controllo di sé, considerando che la cirrosi comporta già nelle fasi acute sintomi come calo della concentrazione e stanchezza. Tuttavia questi segnali non vanno confusi con quelli di altre patologie, cosa che nelle fasi iniziali può accadere”. Lo ha detto Massimiliano Conforti, presidente dell’Associazione EpaC Ets, a The Watcher Talk Salute, format di Urania News. “Per questo bisogna puntare sulla diagnosi precoce e su una maggiore attenzione all’alimentazione, elementi che possono migliorare il quadro clinico. Con la campagna sull’encefalopatia epatica promossa da Alfasigma ed EpaC Ets vogliamo informare e sensibilizzare, ma anche far comprendere che il paziente con cirrosi non è necessariamente escluso socialmente e può continuare a dare il proprio contributo. È importante inoltre ricordare che davanti a un paziente con cirrosi non si deve pensare automaticamente all’abuso di alcol, perché non è l’unica causa della malattia. Questa campagna nasce anche con un ulteriore obiettivo: lavorare in prospettiva alla creazione di una Academy dedicata ai caregiver”, ha concluso.

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