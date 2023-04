Enel, Eni, Leonardo e Poste, le nomine del Mef

Tra i nomi: Cattaneo, Scaroni, Descalzi e Cingolani

Roma, 12 apr. (askanews) – Di seguito i nomi indicati dal ministero dell’Economia e delle Finanze per le nomine delle più importanti aziende pubbliche italiane: all’Enel Flavio Cattaneo Ad e Paolo Scaroni presidente; all’Eni Claudio Descalzi Ad e Giuseppe Zafarana presidente; a Leonardo Stefano Pontecorvo presidente e Roberto Cingolani amministratore delegato; a Poste Italiane Rovere presidente e Del Fante Ad.

Il ministro dell’Economia e delle Finanze dopo aver indicato le liste per il rinnovo dei Cda delle partecipate in una nota “ringrazia i presidenti Lucia Calvosa, Michele Crisostomo, Luciano Carta, Bianca Maria Farina, gli amministratori delegati Francesco Starace e Alessandro Profumo e tutti i consiglieri di amministrazione uscenti per il lavoro svolto e i risultati ottenuti in questi anni dalle società”.

Il commento di Giorgia Meloni: “Le nomine dei nuovi vertici di Eni, Enel, Leonardo e Poste sono frutto di un attento percorso di valutazione delle competenze e non delle appartenenze. È un ottimo risultato del lavoro di squadra del governo. Ringrazio chi ha servito l`Italia con passione in queste aziende, auguro ai prossimi amministratori buon lavoro. Il loro compito è quello di ottenere risultati economici solidi e duraturi nell`interesse della Nazione che rappresentano in tutto il mondo”.

