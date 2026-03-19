enel,-utile-netto-ordinario-di-7-mld-nel-2025-cedola-di-49-cent

Roma, 19 mar. (askanews) – Enel ha chiuso il 2025 con un risultato netto ordinario di 7.011 milioni di euro, in diminuzione di 124 milioni di euro rispetto all’anno precedente (-1,7%). Al netto delle variazioni di perimetro l’utile risulta in aumento di 376 milioni (+5,7%).
Il dividendo complessivo proposto è di 0,49 euro, di cui 0,23 euro già corrisposti come acconto a gennaio. La cedola risulta in aumento del 4% rispetto all’esercizio precedente.
I ricavi si attestano a 80.346 milioni di euro, in aumento dell’1,8%, mentre l’Ebitda ordinario sale del 2% a 22.874 milioni.