energia,-besseghini:-tema-accettazione-sociale-infrastrutture

Presidente Arera: Innovazione deve trovare completa applicazione

Roma, 16 lug. (askanews) – “Mi sembra che questo convegno rimarchi nuovamente il tema dell’innovazione come elemento centrale e trasversale al settore energetico. Emergono temi come quello del nimby, cioè dell’accettabilità sociale delle grandi infrastrutture che sono necessarie e con cui dovremo inevitabilmente confrontarci. Serve una visione integrata delle componenti elettrica e gas. In questi ambiti l’innovazione deve trovare la sua più completa applicazione”.Lo ha dichiarato Stefano Besseghini, presidente di Arera, intervenuto alla presentazione del volume dal titolo “L’innovazione strada maestra per sostenibilità e transizione” realizzato dall’Istituto per la Competitività (I-Com) nell’ambito dell’Osservatorio sull’Innovazione Energetica (Innov-E).