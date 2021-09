Energia, Cingolani: “In questo trimestre bolletta luce aumenterà del 40%”

ROMA – “Lo scorso trimestre la bolletta elettrica è aumentata del 20% e in questo aumenterà del 40%. Se l’energia aumenta troppo di costo, le nostre imprese perdono competitività e i cittadini, soprattutto quelli con un reddito medio-basso, faticano ulteriormente per pagare dei beni primari come l’elettricità in casa. Queste cose vanno considerate perché sono egualmente importanti rispetto alla transizione ecologica”. Così il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, stamattina a Genova partecipando a un convegno organizzato dalla Cgil Liguria, dal titolo ‘Verso una transizione sociale. Quale sviluppo per il futuro della Liguria’.

Tutela della competitività delle imprese e reddito delle famiglie da una parte e transizione ecologica dall’altra, quindi, ma “finché io avrò l’onore e l’onere di occupare questa posizione farò di tutto perché le due cose non vengano mai scisse- aggiunge Cingolani- dobbiamo ricordarci che c’è una transizione sociale che deve andare di pari passo alla transizione ecologica”.

