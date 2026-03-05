Energia, Di Francia (Enea): l’AI può accelerare autorizzazioni

“Europa indietro, Usa hanno sviluppato sistemi avanzati”

Rimini, 5 mar. (askanews) – “C’è l’ambito del permitting dove i Large Language Models possono accelerare il processo di autorizzazione degli impianti. Negli Stati Uniti sono stati sviluppati sistemi che guardano tutte le pratiche licenziate, mettono insieme i dati e le casistiche specifiche, in modo che quando arrivano nuove autorizzazioni da dare si possa verificare più semplicemente se nel passato queste sono state concesse”. Lo ha spiegato Girolamo di Francia, dirigente di ricerca dell’Enea, a Key – The Energy Transition Expo di Rimini.”Da noi la cosa è più complessa perché abbiamo il Ministero dell’Ambiente e anche quello della Cultura che devono dare il loro parere sulla valutazione ambientale e paesaggistica – ha precisato Di Francia -. Secondo me l’intelligenza artificiale potrebbe aiutare a licenziare le pratiche e ad accelerare quelle in pendenza. È un campo ancora molto aperto nel quale non solo l’Italia ma anche l’Europa intera dovrebbe fare molto di più”.Tra le applicazioni dell’AI nel settore energetico, il ricercatore ha citato la manutenzione predittiva dei grandi impianti fotovoltaici: “Gli Stati Uniti hanno sviluppato sistemi che consentono la ricerca dei guasti catalogati. Questo permette di risparmiare tempo e denaro e assicurare servizi all’utente finale molto più certi in termini di fornitura di energia”.