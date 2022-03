Energia, Draghi a Bruxelles: “Passi avanti”. L’Italia acquisterà altri due rigassificatori. Colloqui con Putin

ROMA – “Il consiglio Ue ha focalizzato la discussione sull’energia. Direi che gran parte della discussione si è svolta sull’aspetto dell’energia elettrica dove ci sono stati dei passi avanti sulla strada verso un decisione da prendere insieme in un momento molto difficile”. Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa a Bruxelles.

“La Commissione discuterà ed esplorerà le misure sull’energia con gli stakholders, ovvero le grandi società petrolifere, elettriche e di distribuzione- ha specificato Draghi-. Ci sarà poi un consiglio dei ministri dell’energia che parteciperà a questa discussione, a maggio avremo risposte a riguardo”.

“Era importante riuscire ad avere un risultato che non fosse divisivo sull’energia e in un certo senso siamo stati soddisfatti dalla conclusione”, ha spiegato il presidente del Consiglio.

DRAGHI: “ABBIAMO TRE RIGASSIFICATORI, NE ACQUISTEREMO ALTRI DUE”

“Gli Stati Uniti hanno promesso di aiutare l’Europa. Biden ha mostrato la consapevolezza che le sanzioni colpiscano più l’Europa che gli Stati Uniti. E ha confermato di voler aiutare l’Europa. La prima misura sarà l’invio di 15 miliardi di mc di gas liquido, circa il 10% del consumo dell’intera Ue. Vedremo come sarà distribuito. Occorre poi vedere se noi disponiamo dei rigassificatori. Oggi ne abbiamo in funzione 3 di cui uno molto grande e altri due più piccoli. La disposizione di Cingolani a Snam è quella di acquistare 2 rigassificatori che sono poi delle navi galleggianti. Contiamo così di essere in grado di assorbire la nostra quota”, ha aggiunto Draghi.

“E’ stato proposto da Macron un fondo per energia e difesa che andrà a finanziare molte delle opere e infrastrutture necessarie. Dai rigassificatori, di cui gran parte dell’Europa si dovrà dotare. Alle interconnessioni”.

I COLLOQUI CON PUTIN

“Ho visto le parole del Santo padre a cui vorrei esprimere la mia gratitudine. Noi stiamo cercando la pace, io la sto cercando veramente e anche gli altri leader europei la stanno cercando. Hanno avuto e avrò anche io colloqui con Putin”, ha spiegato Draghi.

LEGGI ANCHE: Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria: la preghiera del Papa per pace Russia-Ucraina Ucraina, il Papa: “Una pazzia l’aumento della spesa per le armi al 2%, mi sono vergognato”

L’esigenza del 2% di PIL in spese militari è “perchè la Russia la ha invaso l’Ucraina in base a logiche che appartenevano ad altre epoche, per questo improvviso essere richiamati ad un passato che si pensava dimenticato si è suggerito di confermare l’impegno Nato”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, a conclusione del Consiglio europeo. “E’ un impegno preso nel 2006, tutti i governi l’hanno sempre confermato. Ora è tornata l’esigenza di tornare a riarmarci”, aggiunge. “Riarmarci, per noi italiani, vuol dire farlo all’interno della difesa europea. Una difesa europea è fondamentale per arrivare ad una integrarazione politica, è garanzia che non ci faremo piu la guerra”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Energia, Draghi a Bruxelles: “Passi avanti”. L’Italia acquisterà altri due rigassificatori. Colloqui con Putin proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento