Energia, Gentiloni: “Serviranno altre soluzioni comuni europee”

Crisi energia è una delle priorità più urgenti

Roma, 26 ott. (askanews) – La commissione europea ha appena presentato un pacchetto di proposte per contenere i rincari dei prezzi dell’energia, che include acquisti congiunti di gas, meccanismi di limitazione delle fluttuazioni dei prezzi e obblighi di solidarietà tra i paesi. “Ma ritengo che saranno necessarie ulteriori soluzioni comuni europee”, ha affermato il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni intervenendo a Sme Enterprize, l’evento su Pmi e sostenibilità organizzato dal gruppo Generali a Bruxelles. “Sebbene i prezzi del gas siano calati rispetto al picco di questa estate, restano volatili e in molti casi più elevati dei livelli precedenti al Covid. Affrontare questa situazione è una delle nostre priorità più urgenti. In ballo – ha avvertito Gentiloni – ci sono i più vulnerabili e la competitività della nostra industria e delle Pmi”. “Dobbiamo mobilitare tutti gli strumenti rilevanti a livello europeo e nazionale, mentre al tempo stesso proteggiamo la concorrenza e l’integrità del nostro mercato unico. Questa crisi sull’energia è innanzitutto un problema europeo e richiede soluzioni europee”, ha detto. continua a leggere sul sito di riferimento