energia,-grassi:-“ia-e-innovazione-chiave-per-transizione-e-indipendenza”

ROMA – “L’innovazione tecnologica applicata all’energia e alle infrastrutture rappresenta oggi una priorità strategica imprescindibile per il Paese. L’intelligenza artificiale non è più un’opzione, ma uno strumento essenziale per ottimizzare i consumi e accorciare la strada verso l indipendenza energetica”. Lo ha dichiarato Raimondo Grassi, ceo di Tea Energia e presidente della Commissione Energia Rinnovabile AI e Aerospace dell’Intergruppo parlamentare AI Empowerment e Mercati Emergenti, intervenendo a ‘Power talk’, il format di approfondimento condotto da Paolo Liguori per Italpress. Nel corso dell’intervista, Grassi ha delineato con chiarezza il quadro delle criticità energetiche italiane, evidenziando come “l’Italia non abbia ancora raggiunto una reale indipendenza energetica, ma abbia piuttosto sostituito una dipendenza con altre. La vera soluzione è produrre energia sul proprio territorio”. La vera transizione passa per la riconversione industriale delle aziende gasivore.

IL NODO DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Un passaggio centrale ha riguardato il tema della sicurezza: “Un Paese che non controlla la propria energia non controlla il proprio futuro. La sicurezza energetica non si costruisce solo difendendo infrastrutture, ma aumentando la capacità produttiva nazionale e rendendo le reti intelligenti attraverso l’uso dell’AI”. Secondo Grassi, il futuro del sistema energetico italiano passa da un approccio pragmatico e non ideologico: “Serve un mix equilibrato tra fonti rinnovabili, nuove tecnologie e tecniche di accumulo e redistribuzione dell’energia in esubero. Solo così l’Italia può ambire concretamente a diventare un hub energetico nel Mediterraneo”. L’intelligenza artificiale, ha aggiunto, rappresenta il vero abilitatore di questa trasformazione: “Parliamo di una tecnologia in grado di ottimizzare i flussi energetici, prevenire criticità, aumentare la resilienza delle infrastrutture e rendere sostenibili i modelli produttivi. È qui che si gioca la competitività del Paese”.

PER GRASSI SERVE “UNA VISIONE STRATEGICA CHIARA”

Infine, da Grassi un richiamo alla governance: “È fondamentale accompagnare l’innovazione con una visione strategica chiara, anche attraverso il lavoro delle commissioni dedicate all’AI, per garantire che lo sviluppo tecnologico sia al servizio della sicurezza, dell’economia reale e dei cittadini”. Il format ‘Power talk’ si conferma così un osservatorio privilegiato sui grandi temi della politica industriale e della transizione energetica, dando voce ai protagonisti del cambiamento in atto.

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