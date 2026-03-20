energia,-meloni:-ok-consiglio-ue-su-misure-nazionali-urgenti

“Risultato importantissimo, sono soddisfatta”

Bruxelles, 20 mar. (askanews) – “La questione centrale per l’Italia era quella della competitività e dei prezzi dell’energia. Siamo arrivati segnalando come in una situazione ancora più complessa determinate regole europee finiscano per impattare in modo asimmetrico sugli stati membri e la necessità che abbiamo che si risolvano queste asimmetrie. Dopo lunga discussione siamo riusciti a far entrare nelle conclusioni la possibilità di dare vita a misure nazionali urgenti che riescano a mitigare l’impatto delle varie componenti della formazione del prezzo dell’elettricità, Ets compreso, il che ci consente da lunedì di lavorare sulla base del decreto bollette.Nell’immediato per noi era importantissimo”. Così la premier Giorgia Meloni al termine del Consiglio europeo.”Poi nel medio termine – ha aggiunto – c’è il tema della revisione degli Ets, di come risolvere struttturalmente questi impatti non equilibrati tra nazione e nazione ed è un altro lavoro. Secondo noi nel prossimo Consiglio europeo di giugno si dovrebbe arrivare a risposte concrete. Siamo riusciti a portare a casa il risultato per noi irrinunciabile e quindi sono soddisfatta”.