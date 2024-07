energia,-nasce-my-energy-nuova-società-del-gruppo-q8

Azienda interamente dedicata a soluzioni di efficienza energetica

Roma, 23 lug. (askanews) – Q8 Italia annuncia la costituzione di My Energy Q8, una nuova società del gruppo all’avanguardia nel settore dell’efficienza energetica. Socio di maggioranza Q8 Quaser, totalmente controllata da Q8 Italia, alla quale si affianca Graded SpA, società attiva sin dal 1958 che realizza progetti e soluzioni personalizzate per la produzione di energia efficiente e pulita in Italia e all’estero.

Capitalizzando l’esperienza ed il network di Q8 Quaser, unitamente alla professionalità pluriennale di Graded, My Energy Q8 si propone di supportare, con un impegno concreto verso la sostenibilità e l’innovazione, il modo in cui le aziende gestiscono e ottimizzano il consumo energetico nella propria attività di impresa.

“La nascita di My Energy Q8 rappresenta una risposta alle crescenti esigenze di riduzione dei consumi energetici e di tutela dell’ambiente,” – ha dichiarato Bashar Al Awadhi, Amministratore Delegato di Q8 Italia “Siamo entusiasti di entrare come Gruppo Q8 in questo nuovo segmento del mercato energetico con una società specializzata e totalmente dedicata. Si tratta di un ulteriore importante passo, dopo la recente ingresso nel settore della produzione dei carburanti biogenici – ha continuato Al Awadhi – che rende concreta la strategia di Energy Transition del Gruppo Q8 per un futuro energeticamente efficiente e sostenibile per tutti”.