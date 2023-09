Energia nella ricerca: nuova brand identity per Rse

Nuova veste per comunicare la conocesnza sulle sfide della transizione

Milano, 27 set. (askanews) – Rse – Ricerca di sistema energetico – rinnova la sua immagine con una serie di nuovi elementi identificativi coordinati e coerenti con i valori aziendali. Una nuova veste grafica per gli strumenti di comunicazione, ma anche un aggiornamento dei contenuti associati. La nuova brand identity, esito di un’attività di valorizzazione, associa allo storico logo una nuova promessa: la capacità di RSE di muoversi tra -e anticipare- le grandi sfide della transizione energetica e digitale e di esserne il motore. RSE mantiene dunque e, anzi, rafforza il messaggio “energia nella ricerca”, arricchendolo di un’ulteriore connotazione e della capacità di divenire motore del cambiamento: il valore della capacità di movimento e innovazione si esprime anche attraverso il gradiente cromatico del payoff. “Come ente di ricerca del gruppo Gse abbiamo la possibilità e la responsabilità di trasferire messaggi in modo chiaro, incisivo e trasparente. Il nostro approccio aperto e promotore del cambiamento non poteva che riflettersi anche sulla veste grafica dei nostri strumenti e dei nostri canali di comunicazione, aspetti che incidono enormemente nell’esperienza degli utenti con cui interagiamo – commenta Franco Cotana, amministratore delegato di Rse – Con questo importante lavoro di aggiornamento e cura della nostra identità possiamo dire di essere un’azienda al passo coi tempi, sotto tutti i punti di vista. Ringrazio chi mi ha preceduto, il professor Maurizio Delfanti, per il lavoro promosso e avviato su questo fronte”.

“Abbiamo voluto caricare di ulteriore valore il brand Rse, comunicando eccellenza e capacità di innovazione attraverso la nostra immagine – aggiunge Claudio Cherbaucich, responsabile dell’Unità Sviluppo, Comunicazione e Valorizzazione – Si tratta della naturale evoluzione di un’azienda che sta crescendo e che continuerà a crescere nei prossimi anni, sia in termini di competenze e attività, sia in termini di reputation”.

“Abbiamo proposto e compiuto un cambio di passo, in termini di comunicazione, nel nostro posizionamento. Questo rinnovamento ci proietta più rapidamente verso il futuro e ci racconta in modo ampio e coerente -commenta Stefania Ballauco, coordinatrice dell’Area Comunicazione ed Eventi di Rse – La valorizzazione del brand Rse che abbiamo realizzato, attraverso la nuova immagine coordinata, porta alla luce i nostri valori e la nostra mission, ma anche quell’attitudine all’innovazione e al movimento che in una società di ricerca non può mancare”.

Il video di lancio della nuova immagine aziendale è visibile sulla pagine Rse-RIceca sistema energetico su Youtube.