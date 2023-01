Energia, Newcleo si unisce ai firmatari del 24/7 Carbon-free Energy Compact

La società sta lavorando per contribuire alla decarbonizzazione dei sistemi elettrici mondiali

Roma, 12 gen. (askanews) – Newcleo, l’azienda di tecnologie nucleari pulite e sicure che sviluppa reattori innovativi di IV generazione, sta lavorando per generare energia nucleare sicura, pulita e sostenibile. Sotto la guida dei suoi co-fondatori e di un team di esperti, newcleo mira a costruire un nuovo standard industriale nell’energia nucleare con i migliori livelli di sicurezza e sostenibilità possibili. Newcleo, si legge in una nota, annuncia la firma del 24/7 Carbon-free Energy Compact (CFE) nel quadro dell’impegno ad accelerare la decarbonizzazione dei sistemi elettrici mondiali e a mitigare i cambiamenti climatici per garantire un’energia sostenibile, pulita e accessibile a tutti in ogni momento. 24/7 Carbon-free Energy mira a far sì che ogni chilowattora di consumo elettrico sia soddisfatto con elettricità priva di emissioni di carbonio, prontamente disponibile in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

“Il nostro impegno principale è quello di garantire un futuro più sostenibile ed efficiente in termini di costi per tutti. L’adozione di misure appropriate per garantire il raggiungimento di questo obiettivo è fondamentale per newcleo. Non vediamo l’ora di riformulare ulteriormente le idee del pubblico sull’energia nucleare e sulle possibilità che questa offre. Il raggiungimento degli obiettivi climatici è parte integrante della nostra attività e manteniamo il nostro impegno per contribuire a fornire elettricità rinnovabile senza emissioni di carbonio ovunque e in qualsiasi momento,” ha commentato Stefano Buono, Chief Executive Officer di newcleo. Di fronte alle preoccupazioni energetiche e ai rapidi sforzi di decarbonizzazione in tutto il mondo, newcleo ha aderito all’iniziativa insieme a un gruppo di fornitori di energia, acquirenti di energia, governi, operatori di sistema, fornitori di soluzioni, investitori e organizzazioni per accelerare questi sforzi.

“Questo approccio trasformativo all’approvvigionamento energetico, alla fornitura e alla progettazione delle politiche è fondamentale per accelerare un sistema elettrico completamente decarbonizzato. Attraverso un cambiamento sistematico e lavorando insieme per un futuro più sostenibile, la produzione di energia completamente decarbonizzata è realizzabile con uno sforzo concertato da parte di tutte le parti coinvolte per un risultato rapido ed efficace in termini di costi” ha aggiunto Buono.

continua a leggere sul sito di riferimento