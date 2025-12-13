energia,-orsini-(confindustria):-problema-di-sicurezza-nazionale

Roma, 13 dic. (askanews) – “L’energia è un problema di sicurezza nazionale, di salvaguardia nazionale delle imprese. Dobbiamo rimanere competitivi: e uno degli elementi più importanti e ovviamente l’energia. E’ ovvio che questo è un tema di attrazione e per mantenere le imprese”. Lo ha affermato il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini intervenendo ad un dibattito ad Atreju.

“Diventa per forza un problema di sicurezza nazionale e quindi è ovvio che, anche qui, quello che stiamo dicendo con forza è che serve costruire un percorso per incrementare le forze, con un mix energetico. Ricordiamoci – ha detto – che ancora oggi noi abbiamo 130 GW da mettere a terra e che ancora i comuni stanno aspettando e non ci danno le concessioni per fare nuovi impianti. Se dall’altra parte abbiamo necessità di energie, e stiamo aspettando di mettere a terra le fonti rinnovabili, credo che sia un problema, che non si è ancora capito dove si vuole arrivare”.

“E anche vero che noi dobbiamo prendere atto che oggi serve avere una politica industriale italiana per il percorso dell’energia, perché senno noi saremo fuori mercato. Oggi non è solo un problema europeo, ma è un problema internazionale perché con un’Europa che purtroppo non sta facendo l’Europa del mercato unico, delle energie, per noi diventerebbe un problema. E noi dobbiamo risolverlo velocemente”, ha concluso.