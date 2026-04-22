mercoledì, 22 Aprile , 26

Nordio: “No a reintroduzione reato di abuso di ufficio. Parlare di modeste mazzette non è bestemmia”

(Adnkronos) - "La risposta sull'introduzione del reato di...

Torna il Premio Giovani comunicatori per giovani talenti Icch

(Adnkronos) - Torna nel 2026 il Premio Giovani...

Lavoro, Biscaro: “Impegno su formazione giovani geometri per nuove sfide mercato”

(Adnkronos) - “Il mercato richiede professionisti altamente qualificati...

Imprese, Movimprese: “Quasi 700 in più nel I trimestre 2026”

(Adnkronos) - Il sistema imprenditoriale italiano apre il...
HomeVideo NewsEnergia, Orsini: se serve alle imprese, riaprire le centrali a carbone
energia,-orsini:-se-serve-alle-imprese,-riaprire-le-centrali-a-carbone
Energia, Orsini: se serve alle imprese, riaprire le centrali a carbone
Video News

Energia, Orsini: se serve alle imprese, riaprire le centrali a carbone

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

“Italia faccia i compiti a casa e metta a terra tutto il possibile”

Milano, 22 apr. (askanews) – Sull’energia l’Italia deve “fare i compiti a casa” mettendo a terra tutto quello che è possibile, riapertura delle centrali a carbone inclusa. A dirlo, il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, parlando a margine della sua visita al Salone del Mobile a Rho.”In Italia dobbiamo fare i compiti a casa, perché dobbiamo cercare subito l’area idonea per il fotovoltaico, le rinnovabili e l’eolico. Credo che sia fondamentale mettere a terra tutto ciò che è possibile sul tema dell’energia” ha detto, aggiungendo di aspettarsi che l’Europa dia “garanzie alle banche dei vari Stati per poter costruire dei nuovi impianti”.”Quello che dobbiamo fare oggi è costruire impianti, ma se neanche i partiti politici riescono a trovare l’area idonea, capite che è un problema” ha lamentato Orsini. “Poi è logico puntare alle nuove tecnologie, i micro reattori nucleari, ma ci vogliono dieci anni. Quindi – ha concluso – occorre fare tutto quello che si può, anche riaprire le centrali a carbone, perché se oggi serve riaprire le centrali a carbone per poter dare benefici alle nostre imprese, va fatto. Ricordo che la Germania lo sta facendo”.

Previous article
Orsini: tutti partiti lavorino in modo responsabile a stabilità Paese
Next article
Milano Design Week, ABK reinventa il bistrot con la ceramica

POST RECENTI

Uncategorized

Dolcenera torna con “My Love” e vince il premio Videoclip dell’anno

Il primo video in cui non si distingue cosa è umano dall'AIRoma, 22 apr. (askanews) - "Il primo esperimento compiuto di videoclip musicale tra AI...
Video News

Ue, Giorgetti: non chiedo deroga su Patto ma serve flessibilità

"Inaccettabile la rigidità di fronte alle nuove sfide, non sta in piedi"Roma, 22 apr. (askanews) - "In modo responsabile e realistico dovremmo vedere come gestire...
Uncategorized

Giorgetti: Pil 2026 rivisto da +0,7 a +0,6 ma stime andranno aggiornate

Approvato Documento finanza pubblicaRoma, 22 apr. (askanews) -Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di finanza pubblica (Dfp), la cornice della prossima manovra, nel...
Uncategorized

Sace accende il nuovo logo sulla Terrazza del Made in Italy

Alla Design Week con le imprese su export e internazionalizzazioneMilano, 21 apr. (askanews) - Sulla Terrazza del Made in Italy affacciata sul Duomo, Sace ha...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.