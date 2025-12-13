Energia, Pichetto: non più necessari incentivi a fotovoltaico e eolico

sabato, 13 Dicembre , 25

AttualitàEnergia, Pichetto: non più necessari incentivi a fotovoltaico e eolico
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 13 dic. (askanews) – “Oggi come oggi in Italia non è più necessario incentivare il fotovoltaico e l’eolico”. Lo ha affermato il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin intervenendo ad un dibattito ad Atreju. “Perché – ha spiegato – il fotovoltaico è in grado di produrre a metà di quello che è il prezzo di mercato. L’eolico no, un 10-15 euro in più”, ma comunque “tutto questo ha raggiunto il 50% di quello che è la produzione nazionale. Questo è il quadro di oggi”.

