ROMA (ITALPRESS) – Terna Plus, la società del Gruppo Terna responsabile dello sviluppo delle attività internazionali, è stata riconosciuta leader mondiale nella gestione e organizzazione dei progetti infrastrutturali, unica azienda italiana del settore energetico ad aver ottenuto, per la prima volta, la certificazione IPMA Delta (Classe 3 Standardised) per le specifiche competenze acquisite e messe in pratica negli ultimi tre anni nel project management. A livello mondale sono soltanto 30 le società che hanno ottenuto i requisiti per l’inserimento nella lista della certificazione IPMA Delta.

IPMA ha eseguito la valutazione dei processi e delle competenze di Terna attraverso una serie di parametri quali-quantitativi applicati alla programmazione,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Energia, Terna Plus best practice mondiale per la gestione dei progetti proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento