energia,-vigilante-(gse):-rinnovabili-abbattono-costi-energetici

Roma, 19 mag. (askanews) – “Penso che siamo tutti consapevoli del fatto che le rinnovabili hanno un valore. Il valore è rappresentato dal dal minor costo e quindi dall’effetto, legato allo sviluppo delle rinnovabili, di abbattimento dei costi energetici”. Lo ha detto Vinicio Mosè Vigilante, amministratore delegato GSE (Gestore dei Servizi Energetici), intervenendo a Roma alla presentazione del Rapporto IREX 2026 presso l’Auditorium Gse.

“Quando chiedono qual è il ruolo del GSE – ha aggiunto – se prima parlavamo del GSE come diciamo la struttura che promuove la sostenibilità, lo sviluppo sostenibile, poi siamo passati alla struttura che finanzia per conto dello Stato la transizione energetica, oggi ci piace sottolineare il fatto che il GSE gestisca i meccanismi per conto dello Stato che contrastano i rischi della volatilità rispetto ai costi energetici. Perché, a ben vedere, effettivamente questo è il valore particolarmente sentito oggi delle fonti rinnovabili”. (fonte immagine: GSE).