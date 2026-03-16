lunedì, 16 Marzo , 26
HomeAttualitàEnergia, von der Leyen ai 27:ecco le opzioni per ridurre prezzi
energia,-von-der-leyen-ai-27:ecco-le-opzioni-per-ridurre-prezzi
Energia, von der Leyen ai 27:ecco le opzioni per ridurre prezzi
Attualità

Energia, von der Leyen ai 27:ecco le opzioni per ridurre prezzi

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Bruxelles, 16 mar. (askanews) – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha inviato una lettera ai capi di governo degli Stati membri in vista del Consiglio europeo di Bruxelles del 19 e 20 marzo, con un focus particolare sulla questione del caro energia, uno dei fattori più importanti che influisce negativamente sulla competitività delle imprese, aggravatosi a seguito dell’inizio della guerra di Usa e Israele contro l’Iran, e del conseguente blocco dello stretto di Hormuz.

A parte l’emergenza, comunque, l’Ue ha bisogno di trovare delle soluzioni strutturali che diminuiscano in modo permanente i costi dell’energia, e in particolare dell’elettricità, e su questo von der Leyen propone agli Stati membri una serie di opzioni possibili.

“La questione più urgente, sia dal punto di vista della competitività che dell’indipendenza, è quella energetica, in particolare riguardo al petrolio e al gas”, afferma la presidente della Commissione all’inizio della lettera. “Dal 2021 l’Ue ha compiuto progressi significativi nella diversificazione dell’approvvigionamento energetico e nell’aumento della capacità di energia rinnovabile”, la cui parte nel mix energetico “è passata dal 36% nel 2021 al 48% nel 2025”. Con le rinnovabili “insieme al nucleare, oltre il 70% della nostra elettricità è ora prodotta da fonti energetiche a basse emissioni di carbonio”, anche se ancora “diversi settori, e in particolare i trasporti, rimangono fortemente dipendenti dai combustibili fossili importati”.

“Attualmente – assicura von der Leyen -, la sicurezza fisica dell’approvvigionamento dell’Unione europea è garantita. Tuttavia – rileva -, l’aumento dei prezzi dei combustibili fossili sta già pesando sulla nostra economia. Dall’inizio del conflitto, l’Europa ha già speso ulteriori 6 miliardi di euro per le importazioni di combustibili fossili: un chiaro monito sul prezzo che paghiamo per la nostra dipendenza”. E avverte: “Un’interruzione prolungata delle forniture di petrolio e gas dalla regione del Golfo potrebbe avere un impatto significativo sulla nostra economia”.

Iniziative urgenti per mitigare l’impatto del conflitto in Medio Oriente sono già in corso, ricorda la presidente della Commissione, e tra queste in particolare “il più grande rilascio di riserve strategiche di petrolio mai effettuato, coordinato dall’Agenzia Internazionale dell’Energia, per attenuare gli effetti dell’interruzione fino alla ripresa del traffico regolare attraverso lo Stretto di Hormuz”, e “il coordinamento multinazionale per prepararsi al ripristino della libertà di navigazione nella regione”.

Ma, a parte l’emergenza, servono soprattutto “misure che riducano i costi energetici in modo più duraturo affrontando le cause strutturali degli alti prezzi dell’energia, con un focus sull’elettricità”. Per farlo, indica von der Leyen, “dobbiamo agire sui quattro componenti principali che determinano i prezzi dell’energia elettrica: il costo dell’elettricità stessa; i costi di rete; le imposte e i prelievi e infine i costi del carbonio”, ovvero delle quote di CO2 che si acquistano sul mercato europeo dei permessi di emissione Ets.

Innanzitutto, bisogna diminuire il costo di produzione dell’elettricità, “che da solo rappresenta più della metà del prezzo” dell’energia elettrica pagato dai consumatori. “Ridurre questi costi richiede rapidi progressi verso gli obiettivi dell’Ue per l’energia pulita entro il 2030, con investimenti tempestivi”, e questo sarebbe “il modo migliore per limitare le ore in cui il prezzo del gas naturale, più elevato, determina il prezzo all’ingrosso” dell’elettricità, in base al sistema marginale del Merit Order” (l’assetto del mercato elettrico europeo).

Previous article
Meloni: “Niente Csm per chi ha fatto politica, almeno per un po’”
Next article
Referendum, Meloni: se non passa? Io resto e giustizia non funziona

POST RECENTI

Attualità

Referendum, Meloni: se non passa? Io resto e giustizia non funziona

Roma, 16 mar. (askanews) – "Invito i cittadini ad andare a votare guardando il merito della riforma – ha detto la Premier – perché questa...
Attualità

Referendum, Meloni: correnti magistratura strumento potere

Roma, 16 mar. (askanews) – "Le correnti servono, come servono i partiti politici, a nominare i propri responsabili e poi, diciamo, difendere i propri interessi",...
Attualità

Iran, Meloni: presenza militari italiani ridotta a stretto necessario

Milano, 16 mar. (askanews) – "Chiaramente c’è un tema di monitoraggio, di attenzione verso i nostri militari che sono molti nell’area, particolarmente per quello che...
Attualità

Iran, Meloni: missione a Hormuz sarebbe passo verso coinvolgimento

Milano, 16 mar. (askanews) – "Quello che noi possiamo fare adesso è rafforzare Aspides, la missione nel Mar Rosso", mentre un interventocon navi militari nello...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.