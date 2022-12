Energia, Zaia: bene sperimentazione Snam con idrogeno

“Miscela combustibile per turbine gas impianto Istrana”

Venezia, 5 dic. (askanews) – “Il Veneto corre quanto a primati nei campi della tecnologia e della sostenibilità, e lo ha confermato oggi con questa sperimentazione di Snam, mai tentata prima nel mondo. Per la prima volta è stato testato l’uso di una miscela di idrogeno come combustibile per alimentare le turbine a gas dell’impianto di compressione del gas naturale di Istrana”. Con queste parole il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia commenta della sperimentazione realizzata da Snam, azienda leader nel settore delle infrastrutture energetiche, assieme a Baker Hughes, società leader nel mondo della tecnologia al servizio dell’energia.

“Voglio ringraziare Snam e Baker Hughes per l’eccellente risultato. Come Regione del Veneto siamo convinti che l’idrogeno sia il futuro ed è per questo che puntiamo a proporci come come laboratorio di produzione e di nuovi usi di questo straordinario elemento nell’ottica dell’attenzione all’ambiente- prosegue Zaia – In questa direzione rientra anche il progetto, di cui siamo co-fondatori, della candidatura di Venezia a capitale mondiale della sostenibilità”.

