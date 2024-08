engineering-al-meeting-di-rimini,-tra-transizione-digitale-e-ai

Il Ceo Ibarra: AI centrale per crescita e sostenibilità

Rimini, 24 ago. (askanews) – Capire come affrontare le sfide del futuro in maniera innovativa, pratica e sostenibile. È da questo continuo dibattito di strettissima attualità che si cercano le soluzioni del mondo di domani. Engineering, Digital Transformation Company leader in Italia e in continua espansione nel mondo, da anni è impegnata in questa ricerca supportando da più di 40 anni le società e le organizzazioni nell’evolvere continuamente il proprio modus operandi, sfruttando le opportunità offerte da tecnologie digitali avanzate e soluzioni proprietarie. Engineering, per il terzo anno consecutivo, ha recitato un ruolo da protagonista all’interno della 45 edizione del Meeting di Rimini. Maximo Ibarra, Ceo di Engineering, ha dichiarato: “Il Meeting di Rimini rappresenta sempre un’occasione per affrontare i temi che riguardano le varie emergenze. In questo contesto, credo che le nostre soluzioni possano rappresentare un’ottima risposta”. Con una forte e costante attenzione all’innovazione, attraverso la divisione R&I, che include oltre 450 ricercatori, il Gruppo Engineering investe in progetti internazionali di ricerca e sviluppo, esplorando tecnologie rivoluzionarie e disegnando nuove soluzioni di business, con la convinzione che Transizione Digitale e Transizione Green dovranno necessariamente andare avanti insieme, l’una imprescindibile per l’altra.Maximo Ibarra ha poi sottolineato, con esempi concreti, come AI e digitale possano essere in futuro un driver fondamentale per affrontare in modo sistemico crisi di stretta attualità come quella della gestione idrica: “La transizione energetica richiede uno sforzo importante sotto il punto di vista infrastrutturale, soprattutto per avvicinare il nostro fabbisogno a fonti rinnovabili. Per portare avanti questo processo, è molto importante affidarsi al digital. Per quanto riguarda l’emergenza idrica, il nostro impegno è verso una gestione più efficace delle risorse attraverso il monitoraggio con strumentazioni digitali per effettuare delle previsioni sempre più accurate”.Lo Stand di Engineering presente al Meeting di Rimini, ha dedicato vasti spazi di intrattenimento dedicati alla AI e alle Virtual Reality experience.