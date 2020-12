Eni, Descalzi incontra a Tripoli Al-Sarraj e Sanalla

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il capo del Consiglio di Presidenza del Governo libico di unità nazionale, Fayez al-Sarraj, ha incontrato a Tripoli l’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, per discutere del costante supporto di Eni al Paese per quanto riguarda l’accesso all’energia e la continuità del business.

Claudio Descalzi ha confermato a al-Sarraj “il pieno impegno della società per quanto riguarda le attività operative e i progetti nel paese, con particolare focus sullo sviluppo del gas”. L’AD di Eni ha inoltre rinnovato l’impegno di Eni nel campo sociale, in particolare nel supporto a NOC per qunto riguarda la fornitura di attrezzature medicali di protezione,

