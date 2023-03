ENI lancia il programma Sustainable Supply Chain Finance per imprese filiera

I fornitori possono richiedere il pagamento anticipato delle fatture

ENI ribadisce il proprio impegno per la filiera dell’energia e lo mette a disposizione dei propri fornitori unitamente al programma “Basket Bond – Energia Sostenibile” un nuovo modello digitale e legato alla sostenibilità per l’anticipazione dei crediti verso ENI erogata dai partner finanziari.

Grazie alla tecnologia di FinDynamic e alla collaborazione con Crédit Agricole e UniCredit si offrono ai fornitori di ENI nuove possibilità per accedere facilmente al credito e beneficiare di condizioni economiche favorevoli.

Con l’accesso al programma “Sustainable Supply Chain Finance”, i fornitori possono investire in ENI attraverso la piattaforma digitale FinTech, piattaforma fornita da FinDynamic, una società focalizzata sulla fornitura di liquidità aziendale per soluzioni di ottimizzazione innovative per le imprese.

In qualità di controparti bancarie (funders) selezionate da ENI per questo programma Crédit Agricole e UniCredit hanno avviato il processo per definire le modalità operative. Le condizioni per l’accesso delle imprese al programma sono legate al loro impegno per lo sviluppo sostenibile, coniugando una migliore gestione delle risorse finanziarie e performance ESG.

A tal fine, l’azienda utilizzerà le capacità della sua piattaforma digitale, Open-es, per creare una partnership tra industria, finanza e associazioni dedicata a far crescere la sua catena di fornitura nella dimensione della sostenibilità. “Con questo programma aggiuntivo, si legge in una nota, ENI rafforza la propria strategia di supporto alle aziende fornendo strumenti concreti per creare valore nel lungo periodo, allineando l’intera filiera su un percorso di crescita sostenibile”.

