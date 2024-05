eni,-mef-colloca-sul-mercato-il-2,8%-del-capitale-per-1,4-mld

Operazione riservata a qualificati investitori italiani e istituzionali esteri

Roma, 15 mag. (askanews) – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) ha annunciato la vendita di n. 91.965.735 azioni ordinarie di Eni S.p.A. corrispondenti a circa il 2,8% del capitale sociale mediante un “Accelerated Book Building – ABB” riservato a investitori qualificati italiani e istituzionali internazionali. Lo annuncia lo stesso Mef in un comunicato ufficiale specificando che il prezzo per azione è pari a 14,855 euro per un importo complessivo pari a circa 1,4 miliardi di euro. Il prezzo incorpora uno sconto del 1,7% rispetto alla quotazione di chiusura delle azioni della Società registrata il 15 maggio 2024.

A seguito dell’Operazione, la partecipazione detenuta dal MEF nella Società diminuirà dal 4,8% circa al 2% circa del capitale sociale.

Goldman Sachs International, Jefferies e UBS Europe SE hanno agito in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunners. White & Case (Europe) LLP ha agito in qualità di advisor legale. Il regolamento dell’Operazione avverrà il 20 maggio 2024. Con tale Operazione il MEF completa un’operazione prevista a seguito di un programma di buy-back della Società.