AGI – Una nuova organizzazione per essere leader nella transizione energetica. È quella messa a punto dal Cda del gruppo che ha approvato la nuova struttura. La società sarà articolata in due direzioni generali, Natural Resources “per la valorizzazione sostenibile del portafoglio upstream oil&gas” ed Energy Evolution “per l’evoluzione dei business di generazione, trasformazione e vendita di prodotti da fossili a bio, blue e green”.

Viene costituita poi la nuova unità Technology, R&D, Digital a dimostrazione della “grande rilevanza strategica che Ricerca e Sviluppo e innovazione tecnologica rivestono per Eni come leva imprescindibile per creare valore e crescere”.

L’articolo Eni, nuova organizzazione per la transizione energetica proviene da Notiziedi.

