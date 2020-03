Eni rivede attività programmate per 2020 e 2021

Eni ha completato in anticipo la revisione del piano di attività indotto dalla forte riduzione dei prezzi delle commodity e dai vincoli oggi prevedibili derivati dalla pandemia di Covid-19. In particolare, nel 2020 Eni ridurrà i capex di circa 2 miliardi, pari al 25% del totale previsto a budget e gli opex di circa 400 milioni. Per il 2021, si prevede una riduzione dei capex di circa 2,5-3 miliardi, pari al 30-35% di quanto previsto per lo stesso anno a piano. I progetti interessati dagli interventi riguardano principalmente le attività upstream, in particolare quelle relative all’ottimizzazione della produzione e ai nuovi progetti di sviluppo il cui avvio era previsto a breve.

