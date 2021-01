Eni, Var Energi si aggiudica 10 nuove licenze esplorative in Norvegia

SAN DONATO MILANESE (ITALPRESS) – Eni attraverso Var Energi, controllata congiuntamente da Eni con il 69,85% e da HitecVision con il 30,15%, parteciperà in un totale di 10 nuove licenze esplorative come risultato del processo di gara definito “Awards in Predefined Areas 2020” gestito dal Ministero norvegese del Petrolio ed Energia. Var Energi è risultata assegnataria di 5 licenze come Operatore (op) e 5 licenze in qualità di partner. Le licenze sono distribuite su tutte e tre i principali bacini minerari della piattaforma continentale norvegese (NCS): Mare del Nord: PL 1090 (op), PL 1096 (op), Mar Norvegese: PL 1122, PL 1120,

